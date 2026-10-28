Russi, tamponamento e spaventoso incendio con due auto a fuoco

Un pauroso tamponamento con due auto a fuoco. Un incidente da brividi questa mattina verso le 8.30 in via Madrara tra Cotignola e Russi, con i due automobilisti alla guida fortunatamente illesi. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, due auto (una a gpl) sono state protagoniste di un tamponamento mentre procedevano da Cotignola in direzione Russi: i due conducenti (un uomo e una donna) sono tempestivamente usciti dai mezzi che hanno iniziato a prendere fuoco, finendo completamente distrutti. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Ravenna con la prima partenza, quindi è stata attivata una seconda botte a supporto, vista l’imponenza dell’incendio. La via Madrara è stata chiusa per almeno un’ora, con pesanti conseguenze per il traffico locale.