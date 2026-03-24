Russi, scoperto con il monopattino frutto di una rapina a un minorenne: scatta la denuncia

I Carabinieri di Russi hanno denunciato un uomo, ritenuto colpevole del reato di ricettazione. Il tutto è iniziato quando nello scorso mese di gennaio, nei pressi di un locale notturno dei lidi ravennati, un minorenne è stato vittima di una rapina ad opera di due giovani che lo avevano aggredito fisicamente e gli avevano rubato uno smartphone e un monopattino elettrico del valore di circa 800 euro.

Nei giorni scorsi, la determinazione della vittima e della sua famiglia, unita al supporto tecnologico, ha permesso una svolta nelle indagini. Grazie al dispositivo di geolocalizzazione installato sul mezzo, il monopattino è stato localizzato in una frazione del forese ravennate, regolarmente assicurato con un lucchetto nei pressi di un’abitazione. Ricevuta la segnalazione tramite il numero 112, la Centrale Operativa dell’Arma ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione di Russi. I militari, supportati dalla profonda conoscenza del territorio e dei suoi residenti, hanno identificato in breve tempo l’uomo che aveva la disponibilità del mezzo. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per ricettazione. Il monopattino, recuperato dai militari, è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a denunciare tempestivamente ogni reato subito e a segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi situazione sospetta, elementi fondamentali per il successo delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità.