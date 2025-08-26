Russi. Racconti in viaggio, camminate tra fiabe e sapori

Se cerchi un modo per immergerti nelle tradizioni e nei sapori della Romagna, la Strada del Sangiovese ti invita a “Racconti in viaggio: le Fiabe”, un evento che combina una passeggiata culturale con degustazioni e racconti popolari. L’appuntamento è per sabato 6 settembre a San Pancrazio di Russi.Cosa aspettarsiL’iniziativa parte alle 17:00 dal Museo della vita contadina (Via XVII Novembre, 2/a), dove i partecipanti inizieranno un percorso guidato di 7 chilometri. Camminando per le strade di campagna di San Pancrazio, noto come luogo di nascita delle fiabe popolari, potrai ascoltare antiche leggende che rivelano aspetti preziosi del territorio.A metà percorso, ci sarà una pausa con una degustazione di vini della Tenuta Uccellina presso il Bosco Duranti.Al rientro, è prevista una visita al Museo della vita contadina, gestito dall’associazione culturale “La Grama”, che custodisce strumenti e oggetti che raccontano la storia della civiltà rurale.Cena finaleLa giornata si concluderà con una cena a base di prodotti tipici delle aziende agricole locali, per gustare i sapori del territorio e concludere l’esperienza in armonia con le tradizioni incontrate durante la passeggiata.Informazioni praticheCosto: €25 a persona (€15 per i bambini fino a 10 anni). Il prezzo include la passeggiata guidata, la visita al museo e la cena.Prenotazione: I posti sono limitati. È obbligatorio prenotare chiamando o scrivendo al numero 338 1274770.L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Russi, il Consiglio di Zona di San Pancrazio, l’Associazione culturale La Grama, la Podistica San Pancrazio e il Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute.