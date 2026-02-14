Russi, nascondeva 252 grammi di cocaina sotto il sedile: arrestato 52enne

Un cittadino italiano di 52 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Ravenna con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile durante un servizio mirato di controllo del territorio nel comune di Russi.

Gli agenti hanno intercettato l’uomo mentre si trovava da solo alla guida della propria vettura. L’ispezione del veicolo ha dato i suoi frutti: abilmente occultato sotto il sedile del conducente è stato rinvenuto un involucro contenente circa 252 grammi di cocaina.

La perquisizione domiciliare

Le indagini sono proseguite con una perquisizione nell’abitazione del 52enne, che ha permesso di completare il quadro investigativo. All’interno della casa sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 950 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.