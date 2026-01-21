Russi, incidente: resta incastrato nel furgone, artigiano in elicottero all’ospedale

Un grave incidente questa mattina alle 11.30 a Russi in via Faentina all’altezza del civico 8, poco prima del Mercatone. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale di Russi, si sono scontrati una Jaguar con a bordo due persone (che hanno rifiutato le cure) e un furgone Fiato Scudo che trasportava vernici. Il furgone è finito sul bordo della carreggiata e l’artigiano alla guida è rimasto incastrato all’interno del mezzo. L’uomo è stato liberato dall’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre i sanitari del 118 erano inizialmente intervenuti con due ambulanze, quindi è stata attivata l’elimedica che ha trasportato l’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Via Faentina è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.