Russi, incidente: l’auto si ribalta, muore una donna di 80 anni

Un terribile incidente stradale è costato la vita ad una donna di 80 anni questa mattina nel territorio di Russi. Verso le 9.50, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Russi, la signora procedeva lungo la via Piangipane in direzione Russi, quando avrebbe perso il controllo della sua Ford Fiesta, che ha urtato un dosso nei pressi dell’incrocio con via Germana. L’auto purtroppo si è ribaltata, atterrando nei pressi di una abitazione. La donna è morta sul colpo nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 con ambulanza ed elimedica.