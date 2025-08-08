Russi, incidente: l’auto finisce contro la recinzione di una casa, ferita una donna

Un violento scontro nella tarda mattinata di oggi a Russi sulla via Faentina, con una donna di 35 anni trasportata in elimedica in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Verso le 11.50, per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale di Russi e dei Carabinieri di Ravenna, si sono scontrate una Ford Mondeo guidata da una donna di 50 anni che procedeva in direzione Ravenna e una Bmw che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato molto violento e la Bmw ha terminato la sua corsa sulla recinzione di una abitazione al civico 111. Illeso l’uomo alla guida della Bmw, a destare maggiore preoccupazione sono le condizioni della donna trasportata nel veicolo finito contro la recinzione, portata a Cesena in elicottero. Nessun problema per la donna alla guida della Mondeo. L’impatto ha coinvolto anche una terza auto, una Volkswagen Tuareg danneggiata posteriormente. Sul posto erano immediatamente intervenuti i sanitari del 118 in ambulanza, che però alla fine non hanno caricato nessuno dei coinvolti.