Russi, incidente: abbatte in muretto e finisce nel fosso con l’auto, donna grave all’ospedale

Abbatte un muretto e finisce nel fosso con l’auto. Una donna di 71 anni è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena per un trauma cranico. Nella tarda mattinata di oggi un pauroso incidente stradale nel territorio di Russi in via Ravegnana, all’altezza dell’osteria paninoteca La Rosa. Per cause in via di accertamento della Polizia Locale di Faenza, durante una manovra di sorpasso si sono scontrate una Hyundai guidata dalla 71enne e una Opel condotta da un uomo. Dopo l’impatto, l’auto della donna ha abbattuto un muretto, finendo nel fosso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con due ambulanze, quindi la decisione di trasportare la donna in elimedica. La signora fortunatamente non è in pericolo di vita.