RUSSI. Un petardo fatto esplodere in casa per simulare un guasto, la paura di una fuga di gas e un’insolita richiesta: mettere oro e preziosi nel congelatore per proteggerli. È la messinscena utilizzata da un truffatore che lunedì scorso ha raggirato una coppia di anziani a Russi, riuscendo a farsi consegnare i gioielli e a fuggire con un bottino stimato in circa 300 euro.

A una quindicina di chilometri da San Pietro in Vincoli, dove il giorno successivo altri malviventi avrebbero utilizzato la falsa identità di idraulici per trasformare un furto in una rapina, questa volta il copione è stato quello dei sedicenti tecnici di Hera. Il malvivente si è presentato alla porta dei pensionati sostenendo di dover verificare una perdita di gas. Una volta entrato, ha fatto esplodere un petardo, probabilmente per rendere più credibile l’allarme e convincere i proprietari che ci fosse davvero un problema all’impianto.

Da lì, la manipolazione psicologica ha fatto il resto. Agli anziani è stato spiegato che il gas fuoriuscito rischiava di danneggiare l’oro e gli oggetti preziosi. Per metterli al riparo, secondo la ricostruzione, sarebbe stato necessario riporli nel congelatore. Una richiesta assurda, ma inserita in un contesto di paura e confusione, tanto da riuscire a persuadere i padroni di casa.

Completata la consegna, il truffatore ha convinto la coppia a salire al piano superiore, con il pretesto di mettersi al sicuro. Rimasto solo al piano terra, ha riaperto il frigorifero, recuperato i preziosi e si è dileguato.

Il bottino, in termini economici, non sarebbe ingente. Appena 300 euro, appunto. Ma resta il raggiro, costruito sfruttando la vulnerabilità e il timore di un pericolo domestico, con falsi tecnici pronti a inventare emergenze pur di entrare nelle abitazioni e derubare chi apre loro la porta.