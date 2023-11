Russi. Fa retromarcia e investe la moglie scesa per aiutarlo nella manovra: la donna al Bufalini in elisoccorso, è grave

Nel fare retromarcia ha investito la moglie. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri in via Chiesuola a Pezzolo, frazione del comune di Russi. E in seguito alle lesioni riportate la donna, una 68enne del posto, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove ora si trova ricoverata non in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.30. La coppia stava viaggiando lungo via Chiesuola quando è giunta in un tratto della via interessata da alcuni lavori. Il conducente ha pertanto deciso di cambiare strada. Ma nel fare inversione, probabilmente messo in difficoltà dagli spazi di manovra concessi dalla stretta strada di campagna, si è fatto aiutare dalla moglie; la donna è scesa dal mezzo, e da dietro ha iniziato a indicare gesticolando al marito come muoversi per riprendere la strada fatta a senso inverso. E’ a quel punto che il conducente, probabilmente non vedendo la consorte oppure ingannato dalla distanza, l’ha accidentalmente travolta colpendola con il cassone del veicolo.

La 68enne è finita a terra. Accortosi di averla urtata, il marito ha subito chiamato i soccorsi, portando sul posto ambulanza e auto medicalizzata. Le lesioni riportate dalla donna, tuttavia, erano tali da spingere i medici a decidere per il trasporto al “Trauma center” dell’ospedale “Bufalini” di Cesena. Scelta che ha dirottato sul posto l’elicottero del 118, già in volo di ritorno per un precedente servizio e atterrato sui campi della zona.

In breve tempo sono giunti anche i familiari dei due coniugi e la polizia locale di Russi, che si è occupata anche dei rilievi.

Una volta stabilizzata, la paziente è stata portata in ospedale con un codice di massima gravità. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.