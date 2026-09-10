Russi, aveva piante, sostanza e semi di marijuana, 1.200 cartucce e una pistola antica: arrestato 72enne

RUSSI. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Alfonsine, unitamente a personale della Stazione di Russi, hanno arrestato in flagranza di reato un 72enne incensurato residente a Russi (RA). L’uomo è ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e violazioni della normativa sul controllo delle armi e munizioni.

I militari hanno scoperto la presenza di una piantagione di marijuana in un’abitazione sita nel comune di Russi. Individuata l’abitazione ed effettuati i primi accertamenti nelle aree adiacenti, hanno effettivamente riscontrato nel cortile la presenza di rigogliose piante in fioritura riconducibili a sostanza stupefacente.

Alle prime luci dell’alba è stata quindi avviata una perquisizione domiciliare. L’attività di ricerca, estesa all’immobile e alle relative pertinenze, ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro un ingente quantitativo di droga, armi e munizionamento ed in particolare: 30 piante di marijuana, circa un chilo e mezzo di marijuana essiccata, circa 400 grammi di semi della stessa pianta, oltre 1.200 cartucce per varie armi detenute illegalmente nonché una pistola antica ad avancarica detenuta senza la prevista denuncia.

Considerata la gravità dei fatti e l’ingente quantitativo di sostanza prodotta e detenuta, del tutto incompatibile con un uso esclusivamente personale, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Nell’occasione si è proceduto altresì al ritiro cautelare di una pistola e di un fucile poiché detenuti con titolo di polizia scaduto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza, in attesa del giudizio con rito direttissimo.