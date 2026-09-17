Russi, apre il McDonald’s con 30 nuove assunzioni

Aprirà domani, venerdì 18 settembre, il nuovo ristorante McDonald’s di Russi in via A. Gallignani 2. Nono McDonald’s in provincia, ha portato a 30 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Russi e zone limitrofe. Venerdì 18 dalle ore 16 ci sarà la festa di inaugurazione e alle 18 si terrà la cerimonia di taglio del nastro alla presenza della sindaca Valentina Palli, dell’assessore all’Urbanistica Filippo Plazzi e del presidente del Consiglio Comunale Mauro Ricci. Il nuovo McDonald’s e la corsia McDrive saranno aperti da domenica a giovedì dalle 7 alle 2, venerdì e sabato fino alle 3.