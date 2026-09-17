Russi, apre il McDonald’s con 30 nuove assunzioni

Russi
  • 17 settembre 2026
Venerdì 18 settembre l’inaugurazione (archivio)
Venerdì 18 settembre l’inaugurazione (archivio)

Aprirà domani, venerdì 18 settembre, il nuovo ristorante McDonald’s di Russi in via A. Gallignani 2. Nono McDonald’s in provincia, ha portato a 30 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Russi e zone limitrofe. Venerdì 18 dalle ore 16 ci sarà la festa di inaugurazione e alle 18 si terrà la cerimonia di taglio del nastro alla presenza della sindaca Valentina Palli, dell’assessore all’Urbanistica Filippo Plazzi e del presidente del Consiglio Comunale Mauro Ricci. Il nuovo McDonald’s e la corsia McDrive saranno aperti da domenica a giovedì dalle 7 alle 2, venerdì e sabato fino alle 3.

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