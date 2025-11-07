Russi, a 69 anni va a rubare al negozio di fiori: scoperto dopo un anno col test del dna dal Ris di Parma

I Carabinieri di Russi hanno denunciato un 69enne già noto alle Forze dell’Ordine, poiché ritenuto essere il presunto autore di un furto aggravato avvenuto più di un anno fa ai danni di un negozio di fiori del paese. Era la mattina dell’8 ottobre 2024 quando la titolare di un negozio di fiori di Russi si era accorta che qualcuno durante la notte, dopo aver rotto la finestra sul retro, era entrato nel suo locale mettendo tutto a soqquadro e rubando i pochi euro del fondo cassa. La vittima ha così contattato il 112 ed i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato, grazie alla collaborazione dei colleghi del Nucleo Investigativo di Ravenna, un minuzioso sopralluogo con rilievi tecnici scientifici, repertando alcune tracce di sangue lasciate con ogni probabilità dagli autori del reato.

Gli elementi raccolti e repertati sono stati poi analizzati dagli specialisti del Reparto Investigazione Scientifiche (RIS) di Parma, che a seguito di sofisticate analisi di laboratorio sono riusciti ad estrapolare un profilo di dna risultato compatibile con quello del 69enne.

L’uomo, attualmente detenuto per altri fatti, è stato così denunciato alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato.