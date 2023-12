Risse e pregiudicati: il questore chiude un bar di Russi per 15 giorni

Polizia e Carabinieri chiudono per 15 giorni un Bar di Russi. Il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha disposto la sospensione per quindici giorni della licenza di un locale di Russi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle altre correlate autorizzazioni, con la conseguente chiusura temporanea. Il provvedimento, adottato a seguito di un’articolata attività istruttoria avviata su proposta dall’Arma dei Carabinieri e istruita dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, è stato eseguito nella mattinata di oggi 11 dicembre. I motivi della chiusura risiedono nella tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, venuta meno più volte, tanto da indurre il Questore di Ravenna ad applicare l’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Infatti, all’esito dei molteplici controlli ed interventi effettuati nell’esercizio pubblico dalle forze dell’ordine, il locale si è rivelato abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose, fino ad essere teatro di liti e risse, costituendo un serio motivo di allarme sociale. Pertanto, valutata la grave situazione venutasi a creare, tale da mettere in pericolo l’Ordine Pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore Pennella ha decretato la sospensione della licenza dell’esercizio pubblico. Il locale resterà chiuso per quindici giorni.