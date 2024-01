Tocca anche Ravenna la protesta nazionale degli agricoltori che dalla Germania si è allargata in questi giorni in tutta Europa. Questa mattina un corteo di trattori composto da una quarantina di mezzi agricoli si è messo in moto da Russi verso Ravenna sulla Faentina vecchia. Forti le ripercussioni sul traffico nonostante una forte presenza di agenti delle forze dell’ordine. La manifestazione dovrebbe terminare nel parcheggio del Cinema City.