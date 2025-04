Incidente tra un’auto e uno scooter sulla San Vitale, alle porte di Russi. Il ferito soccorso dall’elimedica

Ancora un incidente sulle strade del Ravennate. Stamane verso le 7.20 all’altezza dell’incrocio tra la San Vitale e via Faentina Nord, poco prima della rotonda per Russi, è avvenuta una collisione tra un Volkswagen Caddy e uno scooter. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale di Russi, intervenuta per i rilievi. Da una prima ricostruzione pare che l’automobilista stesse per immettersi sulla via principale quando è avvenuto il contatto con lo scooterista, finito sull’asfalto. Soccorso con lesioni di media gravità, il centauro è stato portato dall’elimedica all’ospedale di Ravenna.