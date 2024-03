Il geologo sulla sindaca di Russi: “Forse aveva una crisi post parto, non aveva il totale equilibrio mentale”. La replica: “Pronta a tutelarmi in tutte le sedi” VIDEO

“Forse era attaccata da una crisi post parto, perché per dire una cosa del genere, una bisogna che non abbia il totale equilibrio mentale”. In una assemblea pubblica a Conselice a tema alluvione organizzata da Comitato “Proteggiamo Conselice, dal relatore ospite della serata, il geologo Claudio Miccoli, sono arrivati attacchi pesantissimi alla sindaca di Russi. Alla serata erano presenti circa 80 persone e l’iniziativa è stata trasmessa in streaming.

“Un attacco ignobile e inaccettabile - replicano dal Comune di Russi - verso una rappresentante delle istituzioni solo perché donna, contro il quale la sindaca preannuncia provvedimenti in sede legale”.

Così la sindaca Valentina Palli: “Mi chiedo se ancora nel 2024 noi donne dobbiamo ancora essere sottoposte a questo livello di inaudita e inaccettabile violenza. Ovviamente ho deciso di tutelare la mia dignità in tutte le sedi, non solo per me stessa, ma per tutte le donne”.