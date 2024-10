Esplosione in fabbrica a Bologna, il 37enne morto viveva a Russi con la fidanzata. Stava per diventare papà

Viveva a Russi con la compagna e sarebbe diventato papà tra due mesi Lorenzo Cubello, 37 anni, uno dei due operai morti a Borgo Panigale. L’uomo risiedeva dal 2023 nel comune ravennate che ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia. “Apprendiamo con immenso dolore della scomparsa di Lorenzo, morto a seguito dell’esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna. E’ una strage inaccettabile e senza fine – si legge in un post dell’Amministrazione -,un bollettino di guerra sul lavoro con una drammatica media; nei soli primi sette mesi del 2024 hanno perso la vita 577 lavoratori. Alla compagna di Lorenzo e alla sua famiglia vanno le più sentite e sincere condoglianze della nostra città che si stringe a loro in questo immenso dolore”. In seguito all’esplosione, costata la vita a un altro operaio (Fabio Tosi), la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e lesioni personali gravissime. . aveva 37 anni, una compagna e un figlio in arrivo, sarebbe diventato papà tra due mesi