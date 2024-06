Una vittoria netta quella della prima cittadina russiana, Valentina Palli, riconfermata con ben il 75,17% dei voti. Un plebiscito che è stato suffragato da 4.315 russiano che le hanno accordato la loro fiducia per un secondo mandato. Palli ha prevalso su Sante Samorè, di Centrodestra per Russi, che si è fermato a 19,23%, mentre Giordano Cignani, sostenuto da Rifondazione Comunista, ha raccolto il 5,59%, ossia 321 voti. Cinque anni fa Palli era risultata vincitrice nonostante il Pd risultasse molto indietro nella competizione europea, ma si era fermata al 45,64% dei consensi. Questa volta, con un’alluvione e una pandemia di mezzo, la candidata di Insieme per Russi è andata molto oltre i 2.986 voti che le consentirono di succedere a Sergio Retini.