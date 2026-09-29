Aggredisce la moglie davanti ai figli minori: i Carabinieri intervengono e lo arrestano a Godo di Russi

Nella scorsa nottata i Carabinieri della Stazione di Godo hanno arrestato in flagranza un uomo di 47 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente, condotte che sarebbero avvenute anche alla presenza dei due figli minori. La vicenda è culminata nell’aggressione della scorsa notte, al termine della quale l’uomo è stato bloccato dai militari intervenuti. Espletate le formalità di rito ed attivato “il Codice Rosso” l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato in carcere in regime di custodia cautelare.