Russi, il calendario delle celebrazioni per i 103 anni della fine della Grande Guerra

La ricorrenza del 103° anniversario della fine della prima grande guerra mondiale, anche quest’anno, porta la comuinità di Russi a ricordare ed a mettere in risalto l’eroismo ed i sacrifici di quanti ad essa parteciparono per sancire definitivamente il compimento della Unità Nazionale. Ricordando questa data, l’Amministrazione Comunale, vuole anche esprimere l’augurio che l’Umanità realizzi finalmente la fine di ogni guerra per dare vita ad un mondo che sia di libera e fraterna convivenza di tutti i popoli nella pace, nella concordia e nel benessere. Le commemorazioni legate al 103° anniversario della fine della Grande Guerra si svolgeranno da lunedì 1 a giovedì 4 novembre a Godo, Chiesuola, Russi e San Pancrazio seguendo il calendario sottostante.

Calendario della manifestazione

GODO – Lunedì 1 novembre ore 8:30

Corteo con partenza dal centro per il Parco della Rimembranza.

Alle ore 9:45 S. Messa in suffragio di tutti i Caduti.

CHIESUOLA – Martedì 2 novembre ore 9:15

Corteo con partenza dal centro verso i cippi di via Arg. Sx Montone in memoria dei martiri Vincenzo Campori e Pasquale Mezzanotte e la targa dedicata ai Caduti delle due Guerre nella chiesa di San Sebastiano. A seguire S. Messa in suffragio di tutti i Caduti.

RUSSI – Martedì 2 novembre ore 10:30

Deposizione di una corona al monumento dei Caduti dell’Aeronautica in Via Gucci.

Alle ore 11:00 Celebrazione S. Messa presso il cimitero in suffragio di tutti i Caduti. Esibizione della Banda Città di Russi.

S. PANCRAZIO – Giovedì 4 novembre ore 10:30

Corteo con partenza da via G. Randi (rampa vecchia fiume Montone) e arrivo al monumento dei Caduti presso il Centro Civico sempre in via G. Randi. Ore 11:00 S. Messa in suffragio di tutti i Caduti.