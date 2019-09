Russi, grave 54enne finito con l'auto contro un trattore

RUSSI. Finito con l’auto contro il rimorchio di un trattore. Un 54enne è rimasto ferito in modo grave nel pauroso incidente avvenuto poco dopo le 20 di mercoledì alle porte di Russi. Per cause in corso di ricostruzione l’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf, ha tamponato il mezzo agricolo che stava trasportando uva restando con l’auto incastrata nel rimorchio in prossimità dell’incrocio con via Corleto. Soccorso dal 118, l’uomo è stato portato al Bufalini.

