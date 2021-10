Russi, Daniela Pini al teatro Comunale

La musica è certamente un elemento irrinunciabile nel cinema, e ci sono film che debbono buona parte della loro fortuna proprio all’efficacia della colonna sonora o al suo intrinseco valore, tanto che la “musica da film” spesso si svincola dalle immagini per vivere di vita propria. Come le colonne sonore che sfileranno nel concerto in programma domani 20 ottobre al teatro Comunale di Russi, il secondo della stagione. A salire in palcoscenico una voce esperta di mezzosoprano come quella di Daniela Pini, insieme a un ensemble cameristico costituito da alcuni musicisti cresciuti per lo più nell’ambiente del Conservatorio di Bologna, attivi ognuno nel panorama concertistico come in quello didattico: Gabriele Raspanti al violino, Alessio Gentilini all’oboe, Elisabetta Benericetti al clarinetto e Fabrizio Milani che, oltre a sedere al pianoforte, cura gli arrangiamenti pensati per un organico dall’assortimento timbrico tanto particolare. Scegliere tra il catalogo sterminato della musica da film non era facile, ma andando certamente incontro alle aspettative e ai gusti del pubblico, il programma si dipanerà attraverso alcune delle più celebri e accattivanti musiche da film del Novecento, veri e propri evergreen firmati da alcuni dei massimi compositori del mondo cinematografico e non solo: dal plurioscar Henry Mancini al coltissimo Nino Rota, dalla star di Broadway e del West End londinese Andrew Lloyd Webber all’intramontabile Ennio Morricone. Insomma, voce e strumenti si misureranno tra le altre con musiche come il tema di Lara dal Dottor Zivago e quello di Schindler da Schindler’s list, poi con le melodie di Rota per il Fellini di Amarcord e 8½, oppure per Il padrino e Il gattopardo, e ancora con quelle di Morricone per Nuovo cinema Paradiso, Mission, C’era una volta il West…

Il concerto inizia alle 20.45.

Info: 0544 587641; www.ater.emr.it; www.comune.russi.ra.it