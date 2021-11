Allo stadio del Rugby di via Montefiore il Cesena Rugby 1970 Fc ha organizzato una Serata Mostruosa a tema Halloween, aperta a tutti, grandi e piccini. Tutte le categorie, dall’Under 5 in su, sono scesi in campo vestiti con spaventosi costumi e maschere tenebrose. Alla fine dell’allenamento tutti hanno potuto attingere dal Calderone Magico caramelle e dolcetti.