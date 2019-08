Rugby serie A, Romagna Rfc pronto a ripartire

La palla ovale romagnola sta per riprendere a muoversi e a volare in campo. L’inizio della nuova stagione del Romagna RFC è ormai alle porte, dato che questa settimana riprendono gli allenamenti per tutte e tre le squadre che rappresentano la Franchigia romagnola. Quest’anno infatti, alla prima squadra - fresca di promozione in Serie A - e all’Under 18 - alla sua quarta partecipazione al campionato Elite - si aggiunge anche una squadra femminile, che a sua volta disputerà il campionato di Serie A.

Si prospetta dunque una stagione ricca di sfide e di novità per tutta la grande famiglia del Romagna RFC, che ieri sera si è ritrovata al Podere La Berta di Brisighella per un momento di festa che ha riunito le varie componenti del club, giocatori, giocatrici, tecnici, dirigenti, rappresentanti dei club della Franchigia e tifosi.

È stata l’occasione per presentare la nuova annata, introdotta dal Presidente Giacomo Berdondini: “Ripartiamo dagli importanti traguardi raggiunti nella passata stagione, ovvero la promozione in Serie A della prima squadra, il mantenimento della categoria Elite per la nostra Under 18 e la formazione dell’embrione della squadra femminile, che per la prima volta parteciperà a un campionato vero e proprio. Nonostante il momento storico di difficoltà che tutto il rugby italiano sta attraversando, il nostro movimento continua a fare dei passi in avanti, basti pensare alla promozione in Serie B dell’Imola Rugby e agli ottimi risultati raccolti nei campionati giovanili dai club romagnoli. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo e guardare alla nuova stagione con la grinta che deriva dall’aver ottenuto questi risultati, consapevoli che non è un punto di arrivo ma solo un punto di passaggio verso nuovi obiettivi. Dal 2006 a oggi abbiamo fatto tanta strada e tanta ancora ne abbiamo davanti, dobbiamo tenerlo sempre presente e continuare a lavorare con convinzione e senso di responsabilità per ciò che la maglia del Romagna rappresenta”.



Nel corso della serata spazio anche alle celebrazioni per la promozione in Serie A dei galletti, con la consegna al capitano Fabio Sgarzi della targa celebrativa per la vittoria del campionato, alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Giovanni Poggiali. A tutti i protagonisti della vecchia e della nuova stagione - data la riconferma dell’intera rosa e dello staff - è stato invece consegnato uno speciale boccale da birra personalizzato, a rimarcare il legame che anche per questa stagione unirà il Romagna RFC a Podere La Berta Craft Beer, main sponsor della squadra.

26 agosto 2019