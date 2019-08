Rugby, il Romagna inizia la preparazione alla Serie A in Galles

CCon la ripresa degli allenamenti il Romagna RFC ha iniziato i lavori in preparazione al campionato di Serie A, che partirà il prossimo 20 ottobre. Un ritorno in campo dei galletti all’insegna della continuità con l’anno scorso data la conferma dell’intero gruppo - giocatori e staff - che ha conquistato la promozione.

Per prepararsi ad affrontare la nuova categoria, il gruppo ha davanti a sé un calendario pre-campionato ricco di impegni. Il primo è la trasferta in Galles in programma questo fine settimana: venerdì i galletti saranno a Cardiff per una speciale giornata di allenamento e confronto tecnico con i tecnici dei Cardiff Blues, nella prestigiosa cornice dello Stadio Arms Park, mentre sabato saranno sugli spalti del Millennium Stadium per assistere al test pre-mondiale tra le nazionali di Galles e Irlanda.

Dal 6 all’8 settembre la squadra sarà in ritiro a Predappio per una tre giorni di preparazione intensiva, mentre sabato 14 settembre è in programma la prima uscita sul campo, a Jesi, per una amichevole con la squadra marchigiana. Altri due test sono in programma nei due sabato successivi: il 14 settembre a Cesena i galletti si confronteranno con il Bologna 1928, mentre il 28 saranno a Vicenza per un triangolare con i Rugby Rangers Vicenza e Rugby Verona, un utile banco di prova per avvicinarsi alla serie A. A chiudere il pre-campionato il 6 ottobre a Imola si svolgerà l’ormai classico appuntamento con il Modena Rugby in occasione del Romagna Rugby Day, ultimo test prima del debutto in campionato del 20 ottobre con il Pesaro Rugby.

A guidare il gruppo anche quest’anno ci sarà il tecnico Simone Luci: "Abbiamo appena iniziato la preparazione, ma il livello di partenza è buono.

I primi test atletici sono stati positivi, significa che è stato fatto un buon lavoro durante l’estate; ho ritrovato i ragazzi carichi e volenterosi, con tanta grinta e determinazione anche da parte dei più giovani provenienti dall’Under 18”. Il tecnico guarda alla nuova stagione con fiducia: “La società ha scelto di affidarsi al gruppo dell’anno scorso, senza ricorrere a innesti esterni e questo tutti per noi è un motivo di grande orgoglio, che ci spingerà a dare il massimo e a lottare con le unghie e con i denti per difendere quello che abbiamo costruito finora. Sappiamo che quest’anno l’asticella si è alzata e che ci aspettano nuove sfide, ma siamo anche consapevoli di poter contare su un gruppo solido e con una grande forza di volontà, un’arma in più che ci dovrà dare la spinta per tutta la stagione. Ora si tratta di ripartire e di tornare quanto prima ai livelli con cui abbiamo chiuso la scorsa stagione, per poi iniziare a costruire qualcosa di nuovo verso nuovi obiettivi.”.