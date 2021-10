Rugby A, Romagna Rfc: una domenica all’assalto del Civitavecchia

I galletti tornano sul campo di casa. Con la partita di domenica allo Stadio del Rugby di Cesena con il Civitavecchia (inizio ore 14.30), il Romagna RFC chiude un mese particolarmente intenso, che ha visto i galletti protagonisti di un buon avvio di campionato grazie al doppio successo nell’esordio con il Napoli e nell’ostica trasferta a Pesaro. La squadra si è dunque fatta trovare pronta al ritorno in campo ed è riuscita ad avere la meglio in entrambi gli appuntamenti, non senza soffrire, complici qualche errore di troppo e la difficoltà a concretizzare in punti le occasioni a disposizione. Per la terza prova di campionato i galletti sono attesi da un altro avversario piuttosto insidioso, il Civitavecchia: i confronti tra le due squadre, soprattutto negli ultimi anni, sempre stati molto combattuti, come confermano i precedenti delle ultime tre stagioni, che contano tre vittorie per parte e un pareggio. La sfida di domani non sarà da meno, perché se da un lato c’è il Romagna che vuole confermarsi, dall’altro ci sono i laziali a caccia del riscatto, dato che arrivano a questo appuntamento ancora a secco di punti, dopo la sconfitta nell’esordio con il Pesaro e il turno di riposo osservato nella seconda giornata (i galletti si fermeranno invece domenica prossima).

Per la partita con il Civitavecchia sono convocati 26 giocatori: Babboni, Bastianelli, Buzzone, Cesari, Coppola, Donati, Fantini, Gallo, Giannuli, Gigante, Lepenne, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Onofri, Perju, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Strada, Tauro, Vincic, Zani

L’accesso per gli spettatori allo Stadio del Rugby di Cesena è consentito nel rispetto della normativa e dei protocolli anticovid vigenti, quindi con obbligo di Green Pass, da mostrare all’ingresso, registrazione online prima della partita, obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale in tribuna. Regolamento completo e modulo di registrazione sono disponibili qui: https://romagnarfc.it/regolamento-accesso-stadio-del-rugby/

Campionato di Serie A, girone 3 – III giornata: Romagna RFC-Civitavecchia R.C, Cavalieri U.Prato Sesto-Pesaro Rugby, Unione R.Capitolina-R.Napoli Afragola, Amatori R. Catania-R.Perugia (rinviata). Riposa Rugby Noceto

Classifica: Romagna e Capitolina 9, Pesaro 7, Perugia e Cavalieri 6, Noceto, Napoli, Civitavecchia, Amatori Catania 0