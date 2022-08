Rugby A, Romagna Rfc pronto a dare l’assalto al Veneto

Il rugby, con un colpevole ritardo rispetto a tutti gli altri sport di squadra, torna alla piena normalità dalla stagione sportiva 2022/2023, ripristinando in maniera completa il sistema delle promozioni e delle retrocessioni. Per Romagna Rfc in serie A e Imola Rugby in B si prospetta quindi un campionato difficile, ma stimolante.

Nuovo girone

In serie A (33 partecipanti, divise in 3 gruppi da 11) nuovo girone per il Romagna Rfc, che è stato spostato dal 3 (quello del centro-sud) al 2 (tutto veneto, eccezion fatta proprio per i galletti). Undici le squadre al via, ovvero Petrarca Padova, Valsugana Padova, Patavium Rugby, Rugby Paese, Casale, Tarvisium, Vicenza, Valpolicella Rugby, Verona, Rugby Badia e appunto Romagna. Da seguire il Petrarca, seconda formazione di quella scudettata nel 2022, il Valsugana sconfitto l’anno scorso solo ai play-off promozione, il Vicenza, il Verona e Paese, che chiusero dal 2° al 4° posto l’ultima stagione. Neopromosso il Patavium Padova. La formula del campionato, al via il 2 ottobre (fino al 28 maggio), prevede una promozione in Top 10 che si contenderanno le prime classificate di ognuno dei 3 gironi e la miglior seconda classificata (semifinali su doppio turno e finale il 4 giugno in campo neutro). Quattro le retrocessioni in B: oltre alle ultime di ogni gruppo, scenderà tra i Cadetti anche la perdente del gruppo playout con le 3 penultime. Nel girone 1 ci saranno Noceto, Parma, I Centurioni Lumezzane, Genova, Pro Recco, Amatori Alghero, Parabiago, Milano, Cus Milano, Biella e VII Rugby Torino. Nel 3 Lazio, Pesaro, Cavalieri Prato, Perugia, Civitavecchia, Unione Capitolina, Napoli Afragola, Amatori Catania, Livorno Rugby, Avezzano e Primavera Rugby Roma.

Imola, compagnia confermata

Non cambia nulla invece in B per l’Imola, inserita di nuovo nel girone 2 con corregionali, marchigiane, toscane e una lombarda: Bologna, Viadana, Highlanders Formigine, Modena 1965, Jesi 1970, Unione Rugby San Benedetto, Florentia, Firenze Rugby 1931, Lions Amaranto Livorno e Cus Siena. Si parte il 9 ottobre e si chiude la regular season il 14 maggio. Le prime dei 4 gironi da 11 vengono promosse direttamente in A, mentre le 4 ultime retrocedono in C.