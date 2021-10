Rugby A, debutta il Romagna Rfc: ecco come prenotarsi per la gara di domenica

Il Romagna RFC riparte dalla partita numero 300: domani allo Stadio del Rugby di Cesena prima di campionato con il Napoli Afragola. A distanza di quasi due anni dall’ultima partita di campionato disputata, finalmente il Romagna RFC può tornare sul campo di casa dello Stadio del Rugby di Cesena per il campionato di Serie A.

Domenica alle 14.30, i galletti incontreranno il Rugby Napoli Afragola per la gara con cui si alza il sipario sul Girone 3 della Serie A 2021-22 (gli altri incontri in calendario si giocheranno alle 15.30). Si tratta di un appuntamento dal sapore speciale per il Romagna RFC non solo perché rappresenta un primo passo verso il ritorno alla “normalità”, ma anche perché coincide con un traguardo significativo per tutto il movimento rugbistico romagnolo: quella con il Napoli sarà infatti la 300° partita ufficiale disputata dalla prima squadra della Franchigia. Il ritorno in campo dopo un lunghissimo stop, sul campo di casa e davanti al proprio pubblico, rappresenta dunque la cornice perfetta per celebrare questa cifra tonda e i 15 anni di attività del Club. Si riparte dunque dal Napoli Afragola, squadra che a sua volta arriverà a Cesena con l’intenzione di partire nel modo giusto in un campionato in cui le incognite non mancano, per tutti i partecipanti, considerando il lungo periodo di stop delle competizioni.

I convocati

Per la partita con il Napoli sono convocati 26 giocatori: Baldassarri, Bastianelli, Buzzone, Cesari, Coppola, Donati, Gallo, Giannuli, Gigante, Greene, Lepenne, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Strada, Tauro, Urbinati, Vincic.

Come entrare allo stadio

L’accesso per gli spettatori allo Stadio del Rugby di Cesena è consentito nel rispetto della normativa e dei protocolli anticovid vigenti, quindi con obbligo di Green Pass, da mostrare all’ingresso, registrazione online prima della partita, obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale in tribuna. Regolamento completo e modulo di registrazione sono disponibili qui: https://romagnarfc.it/regolamento-accesso-stadio-del-rugby/

Gli altri impegni delle squadre della Franchigia Romagna Rugby

Oltre alla Serie A maschile, domani ripartono anche gli altri campionati Seniores, dalla Serie A Femminile alla Serie C, con tutte le squadre della Franchigia quindi di nuovo in campo.

Debutto in trasferta per il Romagna RFC Femminile, che sarà ospite delle toscane Le Puma Bisenzio. Anche per l’Imola Rugby, unica formazione romagnola a disputare il campionato di Serie B, esordio in quel di Firenze, sul campo del Florentia.

La prima giornata del campionato regionale di Serie C prevede invece un doppio confronto tra le quattro squadre della Franchigia: il Faenza Rugby ospiterà il Rugby Forlì 1979, mentre il Rimini Rugby accoglierà il Ravenna Rugby. Tutte le partite sono in programma alle 15.30.

Domani scendono in campo anche le formazioni giovanili Romagna RFC che riuniscono e rappresentano i Club della Franchigia nei campionati Under 17 e Under 19. Nel campionato Under 17 per le due formazioni romagnole partecipanti sfida incrociata con il Rugby Parma: il Romagna Est (formazione che riunisce Rimini, Cesena e Forlì) ospiterà la squadra parmense sul campo Inferno Monti di Forlì (ore 12.30), mentre il Romagna Ovest (composto dai club Ravenna, Imola, Faenza e Lugo) giocherà alle 13 a Parma. Il palinsesto si completa con il Romagna RFC Under 19, impegnato in mattinata (ore 10.30) nella prova in trasferta con il Bologna Rugby Club.