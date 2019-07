Rufus Wainwright in Concerto a Rimini

Rufus Wainwright in concerto il 29 luglio agli Agostiniani di Rimini per “Percuotere la mente”.

Lodato dal New York Times per la sua “genuina originalità”, Rufus Wainwright si è affermato come una delle voci maschili più grandi della sua generazione. Il cantautore newyorkese nato a Montreal durante la sua brillante carriera ha pubblicato sette album in studio, tre dvd e tre album dal vivo. Nel 2008 è stato nominato “Songwriter of the year” per il suo album “Release the stars”. Musicalmente Rufus ha collaborato con molti artisti tra cui Elton John, Burt Bacharach, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell, Pet Shop Boys e il produttore Mark Ronson. Rufus si è anche distinto suonando canzoni pop originali e brani di un vasto repertorio classico con cantanti d’opera di tutto rispetto come Sondra Radvanovsky, Anna Prohaska, o Angelika Kirchschlager e orchestre di tutto il mondo come la Chicago Symphony, Toronto Symphony, Residentie Orchestra, Orchestre National de l’Ile de France. Suona regolarmente nei maggiori festival musicali di tutto il mondo tra cui il Pyramid Stage a Glastonbury, Coachella, Roskilde, e ha suonato nelle più importanti concert hall. Proviene da un lunghissimo tour in Nord America, Sud e Centro America, Asia, Australia, Russia, Medio Oriente e infine l’Europa.

Ottimo conoscitore della musica, anche quella classica, è un eccellente pianista che si esibisce dall’età di 6 anni ed è andato in tour la prima volta a 13 con la sorella Martha. La sua musica contiene diversi temi ricorrenti, da storie personali sull’essere gay e single, a dichiarazioni sulla decadenza della California. Inoltre parla di New York in molte canzoni. Uno dei temi principali, infine, è l’edonismo. Partecipò come ospite al Festival di Sanremo del 2014, suscitando polemiche da parte dei “papaboys ” che lo accusavano di vita dissoluta… Ma Rufus si è sposato nel 2012 con il suo compagno e artista Jörn Weisbrodt. La coppia ha una figlia, Viva Katherine Wainwright Cohen, che Rufus ha avuto assieme all’amica d’infanzia Lorca Cohen, figlia di Leonard Cohen. Quindi, non sparate su di lui!