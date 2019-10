Rockin'1000 a Linate per un altro "That's live"

CESENA. Il rock atterra a Linate e fa volare il pubblico con le note di Rockin’1000. Il 12 e il 13 ottobre l’aeroporto lombardo fa festa con il Milano-Linate air show, in attesa della riapertura ufficiale dello scalo prevista il 27 ottobre: voli in mongolfiera, food truck, spettacoli comici e tanta musica animeranno la manifestazione. Clou della serata di sabato sarà il concertone di Rockin’1000 that’s live, la più grande rock band del mondo nata in Romagna, a Cesena, appena rientrata in Italia dopo il successo ottenuto in Francia e Germania: ospiti i Subsonica e Manuel Agnelli.

I due artisti si esibiranno insieme alla rock band per un concerto unico nel suo genere, che ripercorre i brani iconici che hanno fatto la storia del rock. Tra le 18 canzoni in programma, la scaletta prevede alcuni pezzi dei due special guest oltre a celebrare la ricorrenza di tre eventi storici che su paralleli diversi hanno permesso al mondo di abbattere barriere culturali, geo-politiche, sociali: Woodstock, la caduta del muro di Berlino e lo sbarco sulla Luna. Sarà il tema No borders, on board a consacrare il viaggio di coloro che credono in un mondo senza frontiere o confini.

La carica dei mille

Formata da 1.000 elementi provenienti da tutto il mondo, Rockin’1000 vede suonare all’unisono dilettanti e professionisti per diffondere un messaggio fondante del progetto: essere uniti per raggiungere obiettivi apparentemente impossibili. L’appuntamento con l’Air show 2019, organizzato da Aero Club Milano, ospiterà anche i comici di Zelig e domenica il concerto di Cristina D’Avena.

