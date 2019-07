Rockin' 1000 da Cesena in tour in Francia e Germania con "That's live"

CESENA. Rockin’1000, il progetto musicale che ha fatto il giro del mondo grazie al video virale che ha invitato e ottenuto i Foo Fighters a Cesena (registrando oggi oltre 49 milioni di visualizzazioni), varca il confine italiano e esporta il format That’s Live - un vero e proprio concerto dove 1000 musicisti suonano simultaneamente interpretando un repertorio di brani iconici della storia del rock.

Ad aprire il primo tour all’estero di Rockin’1000 sono due tappe vicine e molto diverse tra loro: la prima si è svolta presso lo Stade de France di Parigi - dove sabato scorso (29 giugno 2019) il concerto ha registrato oltre 50.000 presenze tra pubblico, musicisti e addetti ai lavori (49.561 spettatori, 1.038 musicisti, 3.500 addetti ai lavori). Il grande evento, condotto dal maestro di cerimonia Philippe Manoeuvre - ambassador del rock in Francia, ha ottenuto un importante riconoscimento in termini di critica e di pubblico. I musicisti - guidati dal giovane ed energico direttore d’orchestra Alex Deschamps - sono arrivati soprattutto dalla Francia (745) e dall’Italia (243) oltre che da Belgio, Germania, Polonia, Olanda, Svezia, Austria, Canada e San Marino.

La seconda tappa si svolgerà in Germania, domenica 7 luglio - nello stadio più importante di Francoforte, la Commerzbank Arena, location al centro della vita sportiva e culturale della regione che ha ospitato indimenticabili partite di calcio e grandi show - e promette di essere uno spettacolo molto diverso da quello francese a partire dal repertorio che contempla per la prima volta tutte le sezioni strumentali: oltre alla classica formazione rock composta da batterie, bassi, chitarre e voci, saranno coinvolte tastiere, violini e fiati.

Per la prima volta Rockin ‘1000 si svolge in uno stadio dove tutti i posti a sedere sono coperti, grazie al particolare tetto retraibile attrezzato per proteggere lo spettacolo in caso di pioggia.



Diversamente da Parigi all’evento di Francoforte potranno esibirsi i minori di 16 anni e saranno coinvolti gli Ambassador, i volontari che da quattro anni sostengono l’evento e supportano musicisti e organizzatori. Sul palco salirà il presentatore Maschine Nitrox (Radio Bob - Media Partner dell’evento). A dirigere i musicisti in Germania sarà Wolf Kerschek, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore di livello internazionale che ha già alle spalle premi e riconoscimenti e anche un’esperienza simile al progetto Rockin’1000 ma declinato alla musica classica. I musicisti che si esibiranno domenica 7 luglio arrivano principalmente da Germania (587) e Italia (296) anche se la risposta dei partecipanti stranieri è stata molto alta e vedrà sul prato della Commerzbank Arena musicisti di tutte le nazionalità, in particolare francesi, austriaci, americani, svizzeri, belgi, ungheresi, inglesi e russi.