Rocco Papaleo a Cesena e Santa Sofia tra cinema e teatro

Rocco Papaleo fa ritorno in Romagna nella doppia veste di protagonista di cinema e di teatro. Oggi alle 18 è al cinema Eliseo di Cesena città che rivede a poco più di un anno dall’originale “Opera da tre soldi” al Bonci. Questa volta, smessi i panni del criminale Peachum, veste quelli di Orlando, accordatore di pianoforti, ruolo che si è scelto nell’opera da lui diretta. «È un film che parla della necessità del perdono», ha dichiarato di questo suo quarto film da regista; nel cast ha fortemente voluto la cantante Giorgia, qui in una apprezzata prova d’attrice. Girato da Papaleo nella sua Basilicata (tra Lauria e Maratea e un po’ a Salerno), Scordato segna il ritorno dietro la macchina da presa, a sette anni da Onda su onda. «I sessant’anni sono un’età complicata – ha risposto con ironia in una intervista –, è l’età dell’indecisione, si è ancora aggrappati a una parvenza di giovinezza perché il fisico non è del tutto degradato; però è un’età in cui si dovrebbe mettere a frutto la vita vissuta, e invece si sente ancora la spinta verso la gioventù che ti fa dire: forse posso osare ancora, magari potrei invitare Giorgia a cena…». L’attore e regista ne racconta al microfono di Daniele Gualdi, noto appassionato ed esperto cinefilo (Info: 0547 2152).

Più tardi, alle 21, Papaleo si trasferisce in montagna. Al Mentore di Santa Sofia presenta Coast to coast, one man show in forma confidenziale di teatro canzone, forma che sin dagli esordi di carriera lo ha accompagnato, anche imbracciando la chitarra. Parole, musica, canzoni, racconti dalla vena poetica e realistica, ma anche vena teatrale surreale, fra ritmo e gag. In Coast to coast sfoglia l’album della vita a cui aggiunge citazioni, appunti, rime che modellano ora parole, ora versi in musica. Il titolo rimanda al suo fortunato film d’esordio registico (Basilicata coast to coast) ma lo spettacolo strizza un occhio affettuoso anche a Giorgio Gaber.

Info: 349 9503847