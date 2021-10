Rocca San Casciano, missionaria in Zimbabwe per 53 anni

Per 53 anni in Africa al servizio dei più bisognosi, malati di lebbra, disabili, bambini malnutriti rimasti soli al mondo. E’ la storia di Caterina Savini, la rocchigiana missionaria laica in Zimbabwe dal 1963 al 2016. Una storia che spiazza, con Caterina che è grata per l’esperienza di missione che ha potuto svolgere per oltre mezzo secolo: «Ho sperimentato la ricchezza della sofferenza e la pienezza di vita che regala». L’ex missionaria si racconta nella quattordicesima puntata di “Do ciacri”, la rubrica video ideata e curata da Vincenzo Bongiorno, con l’aiuto per le riprese del giovane Davide Pieri e per il montaggio di “Luca e Paolo video making”. La puntata, proposta come le precedenti nella pagina facebook del progetto “Cambia Vita”, nei primi tre giorni ha ottenuto quasi seicento visualizzazioni.