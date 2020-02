Roberto Latini al Teatro degli Atti con “Il cantico dei cantici”

RIMINI. Uno spettacolo da Premio Ubu. Con il “Cantico dei cantici” Roberto Latini si è aggiudicato l’importante riconoscimento teatrale come miglior attore e performer e come miglior progetto sonoro nel 2017. Questa sera l’occasione: l’artista e regista romano ripropone questa pièce al Teatro degli Atti (ore 21) per la sezione Tracce D Contemporaneo.

In scena un unico protagonista, una presenza dai tratti indefiniti, un androgino clochard, che plasma suoni e melodie. Una panchina e i pochi oggetti di un senza tetto diventano una postazione radiofonica da cui recitare i celebri versi del “Cantico dei cantici”. Parole che diventano danza, sensazioni che attraversano immagini, gioia, timori.