Più risorse digitali dalla Rete bibliotecaria di Romagna

RAVENNA. La Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, gestita da oltre trent’anni dalla Provincia di Ravenna, anche a seguito di numerose richieste ricevute, ha attivato da questa settimana la procedura eccezionale d’iscrizione online di nuovi utenti, al fine di consentire a tutti i residenti che non erano già iscritti a una delle nostre biblioteche pieno accesso alle tante risorse messe a disposizione sulle piattaforme digitali della Rete. In particolare i cittadini romagnoli potranno iscriversi inviando una semplice email alla Biblioteca MAB biblioteche@mail.provincia.ra.it (ma i cittadini possono fare richiesta anche a altre biblioteche aderenti alla Rete come ad esempio la Biblioteca Classense) e compilando un modulo con allegato un documento di identità valido.Proprio per andare incontro ai tanti nuovi iscritti ma anche a tutti gli utenti delle biblioteche poco abituati a cimentarsi con e-book e download di risorse digitali, la Rete bibliotecaria ha pubblicato una agile guida online che guida passo dopo passo alla scoperta delle migliaia di risorse digitali presenti sul catalogo Scoprirete da scaricare o consultare direttamente online sui propri dispositivi: quotidiani e riviste nazionali e internazionali, e-book, audiolibri, video, e-learning, immagini ecc. La guida è consultabile da Scoprirete o sulla pagina facebook della Rete bibliotecaria.