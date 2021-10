Rinviato Rava al Socjale di Piangipane

Il concerto del festival Crossroads previsto per venerdì 15 ottobre al teatro Socjale di Piangipane non potrà svolgersi a causa di problemi di salute del trombettista Enrico Rava, che in quella serata avrebbe dovuto esibirsi in duo con il pianista Roberto Taufic. Il concerto verrà recuperato giovedì 9 dicembre, sempre al Teatro Socjale di Piangipane. Crossroads 2021 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it