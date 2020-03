Rinviato il concerto di Massimo Ranieri a Bologna

BOLOGNA. Alla luce del decreto ministeriale emanato lo scorso 4 marzo che sospende manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, il teatro EuropAuditorium ha reso noto che lo spettacolo “Sogno e son desto 500 volte“, con Massimo Ranieri, è rinviato dal 19 marzo a martedì 26 maggio (ore 21.00). I biglietti acquistati per lo spettacolo saranno validi per la nuova data. Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it. La biglietteria del Teatro EuropAuditorium (Piazza Costituzione 5/f, Bologna) è aperta dal lunedì al sabato (ore 15.00 – 19.00).