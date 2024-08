Vuole buttarsi dal tetto: i Carabinieri di Riccione e i Vigili del Fuoco sventano un suicidio in Valconca

Attimi di puro panico nel territorio della Valconca dove, questa mattina, presso l’abitazione di un privato cittadino stava per consumarsi una tragedia. Intorno alle 10, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Riccione, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti, a seguito di varie segnalazioni al 112 riguardo la presenza di un uomo che, intenzionato a farla finita, si era arrampicato sopra il tetto della propria casa e minacciava di gettarsi nel vuoto. Da un’altezza di circa 8 metri, un pensionato lanciava grida verso il capannello di persone formatosi in strada, manifestando in maniera palese l’intento di togliersi la vita.

L’intervento coraggioso degli operanti, in particolar maniera di un Carabiniere e di due Vigili del Fuoco, ha permesso di scongiurare il peggio: saliti sopra al tetto con una scala, bloccavano repentinamente l’uomo, sdraiato e aggrappato ad uno dei margini, e lo ponevano in sicurezza. L’anziano, ricondotto alla ragione, è stato in seguito trasportato presso l’Ospedale di Riccione, per le cure del caso, dove è stato trattenuto, pur non avendo riportato alcuna lesione.