Volo Rimini-Berlino: annunciata la nuova tratta

L’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” annuncia l’apertura del nuovo collegamento diretto easyJet tra Rimini e Berlino, che entrerà a far parte della programmazione Summer 2027. La nuova rotta sarà operativa dal 16 aprile fino a ottobre 2027, con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, operate con aeromobile Airbus A320 da 186 posti.

Il collegamento con Berlino rafforza la presenza della Germania all’interno del network internazionale del “Federico Fellini”, ampliando l’offerta diretta verso un mercato storicamente tra i più rilevanti per il turismo della Riviera Romagnola. La capitale tedesca rappresenta inoltre un bacino di particolare interesse non soltanto per i flussi leisure, ma anche per la mobilità business e per le relazioni economiche con il territorio.

Con Berlino salgono a tre le destinazioni easyJet collegate direttamente a Rimini. La compagnia, presente sullo scalo dall’aprile 2025, collega già il “Federico Fellini” con Londra Gatwick e Basilea, consolidando progressivamente la propria presenza sull’aeroporto riminese.