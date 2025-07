L’operativo Ryanair per l’estate 2025 all’aeroporto di Rimini prevede 8 rotte da e per Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna, con oltre 50 voli settimanali, offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse quando prenotano i loro voli estivi. Per dare un ulteriore impulso alla crescita del turismo e del traffico, e sbloccare tutto il potenziale della Regione, Ryanair in una nota “chiede nuovamente al Governo e alle regioni di eliminare l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani”, così come hanno già fatto Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia.

Qualora l’addizionale municipale fosse rimossa, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita che prevede 40 aeromobili basati aggiuntivi (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte, e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia. Per celebrare il traguardo di 1,5 milioni di passeggeri presso l’Aeroporto di Rimini, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 21,99 euro per viaggiare da/per l’aeroporto di Rimini fino alla fine di ottobre, già disponibili per la prenotazione su ryanair.com (soggetto a disponibilità).