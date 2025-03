Voli Ryanair da Rimini in promozione da 19,99 euro: ecco le destinazioni

Ryanair ha annunciato oggi (5 marzo) il suo operativo estivo 2025 per l’aeroporto di Rimini con 8 destinazioni: Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna, con oltre 50 voli settimanali, offrendo ai clienti un’incomparabile scelta alle tariffe più basse per prenotare i voli estivi.

Ryanair opera da/per Rimini da 27 anni, supportando lo sviluppo regionale e la crescita, favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno.

Per celebrare il lancio dell’operativo estivo 2025 di Ryanair per Rimini, la compagnia aerea ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 19,99 euro per viaggi fino alla fine di maggio, disponibili solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità).