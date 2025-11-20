Voli Rimini-Sofia e Rimini-Katowice a partire da 24,99 euro: due nuove rotte per Bulgaria e Polonia

Wizz Air, la compagnia aerea scelta quest’anno da oltre 19 milioni di passeggeri in Italia, e AIRiminum, la società di gestione dell’Aeroporto “Federico Fellini”, hanno annunciato oggi il lancio di due nuove rotte dirette da Rimini verso la Polonia e la Bulgaria: Katowice e Sofia. Questa duplice espansione è volta a intensificare la connettività tra l’Italia e l’Europa Centro-Orientale, rispondendo alla crescente domanda di viaggi leisure e business.

I biglietti per entrambe le rotte sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ a partire da 24,99€. I voli saranno operati con aeromobili della famiglia Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato, a conferma dell’impegno della compagnia ad offrire un’esperienza di viaggio di alta qualità a prezzi convenienti.

Rimini-Sofia: La rotta prenderà il via il 31 marzo 2026 e opererà con una frequenza trisettimanale ogni Martedì, Giovedì e Sabato.

Rimini-Katowice: Il collegamento partirà l’8 giugno 2026 e opererà due volte a settimana, ogni Lunedì e Venerdì.