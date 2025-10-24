Voli Rimini-Breslavia: la novità Ryanair per la Polonia

L’aeroporto Fellini di Rimini arricchisce ulteriormente la propria offerta di collegamenti: da domenica 29 marzo sarà operativo un nuovo volo diretto per Breslavia (Wroclaw), operato da Ryanair. La novità si affianca al già consolidato collegamento con Cracovia, che la compagnia irlandese dovrebbe potenziare durante la prossima estate. A Breslavia, lo scalo di Rimini sarà collegato due volte alla settimana (domenica e giovedì) con un aeromobile B737-800 da 189 posti. La rotta, che proseguirà fino al 22 ottobre, rappresenta la prima novità annunciata da Ryanair per il 2026 e si aggiungerà alle altre otto destinazioni già confermate dalla compagnia per la prossima estate.

“Con questa nuova tratta – ha detto Leonardo Corbucci, Ad di AIRiminum - aggiungiamo una nuova destinazione polacca, diventata negli ultimi anni meta turistica di interesse, affiancandola alla già consolidata rotta per Cracovia. È fondamentale incrementare le connessioni con la Polonia che ormai si è affermata come uno dei mercati strategici della Riviera, con grande soddisfazione di tutti gli operatori turistici. Il nostro impegno, anche per la prossima stagione, sarà di continuare ad ampliare il nostro network e rafforzare ulteriormente il ruolo strategico del nostro scalo”.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha espresso grande soddisfazione per l’apertura del nuovo collegamento “La nuova tratta – ha dichiarato - dà sostanza all’efficacia della collaborazione tra Airiminum, Apt e i Comuni della costa nel percorso per lo sviluppo dello scalo riminese e la promozione del territorio. Dopo l’arrivo nel 2025 di numerosi vettori stranieri, che questa estate hanno collegato lo scalo riminese con tutta l’Europa, ed in vista dell’importante appuntamento strategico per il territorio Routes Europe 2026, arriva un nuovo segnale incoraggiante verso la nostra internazionalizzazione, che rafforza il collegamento con un mercato in netta espansione come quello polacco”