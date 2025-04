Voli Londra Gatwick-Rimini e Basilea-Rimini: all’aeroporto migliora l’accessibilità

Saranno attivi da domani mercoledì 16 aprile i collegamenti Londra Gatwick-Rimini e Basilea-Rimini serviti da Easyjet, con i primi due voli in arrivo della compagnia britannica. Saranno operativi fino al 22 ottobre il mercoledì e la domenica. In parallelo avanza il piano degli interventi per migliorare l’accessibilità pedonale e veicolare all’aeroporto Fellini e la fluidificazione della circolazione in sicurezza lungo l’asse della Statale 16. Entro maggio, grazie a una convenzione siglata fra Comune e Airiminum, la società di gestione dello scalo, sarà attivo l’attraversamento con semaforo pedonale davanti all’aeroporto, sincronizzato con quello carrabile, con ulteriori miglioramenti per garantire una viabilità più fluida e sicura sulla statale. Il funzionamento dell’attuale semaforo carrabile sarà modificato da “fasi fisse”, che attualmente determina dei rallentamenti del traffico, a “intelligente” per mantenerlo verde quando non ci sono accessi all’aeroporto. Si tratta dell’ultimo step del percorso di riorganizzazione finanziato attraverso le risorse del Fondo sviluppo e coesione, pacchetto di interventi che include anche la realizzazione della maxi rotatoria tra la statale 16 e via Cavalieri Vittorio Veneto. Per estendere il collegamento con lo scalo aeroportuale di Miramare, inoltre, si rafforza anche la sinergia fra trasporto ferroviario, locale e aereo, in un contesto di mobilità integrata. Da fine marzo è operativo il nuovo servizio bus serale che collega direttamente, secondo il tragitto della Linea 9 in orari serali e in andata e ritorno, l’aeroporto di Rimini con la vicina stazione del Metromare e la stazione ferroviaria di Rimini.