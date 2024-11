Voli da Rimini a Londra con British Airways: ecco le nuove tratte per Heathrow

I voli saranno operativi lunedì, martedì e sabato, dal 15 maggio al 27 settembre, con partenza da Londra alle 15.20 (lunedì), alle 16 (martedì) e alle 15.45 (sabato) e dal Fellini alle 19.40 (lunedì), alle 20.15 (martedì) e alle 20 (sabato). Prezzi a partire da 131 sterline. Biglietti già disponibili sul sito British Airways. «Un’altra bella novità per l’Emilia-Romagna - commenta l’assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - in termini di internazionalizzazione dell’offerta di vacanza della Regione. Heathrow è la strategica porta d’accesso all’Europa dei turisti da USA e Canada, un mercato molto interessato alle nostre Città d’Arte, alla Motor Valley, all’enogastronomia tipica e al fascino dei borghi storici e dell’entroterra. Il “Fellini” prosegue deciso nel suo piano di sviluppo pluriennale, che lo renderà sempre più hub strategico al servizio di tutto il territorio regionale».

«British Airways segue di pochi giorni l’annuncio dei voli su Basilea e Londra Gatwick - sottolinea il Direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna Emanuele Burioni- raddoppiando i collegamenti con il Regno Unito. Apt Servizi progetterà campagne di comunicazione sul mercato UK, per valorizzare l’offerta turistica regionale, da Fellini Museum al neonato Museo Byron».

«L’arrivo di British Airways, una delle principali compagnie aeree internazionali, dalla stagione 2025 – commenta Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato di AIRiminum 2014 – conferma che gli sforzi intrapresi dall’aeroporto di Rimini sono corretti e confermano che la nostra strategia di crescita deve continuare con la stessa determinazione finora impiegata. Il nuovo volo da Londra Heathrow 3 volte la settimana - aggiunge Corbucci - non è solo utile per i turisti inglesi che vogliono visitare Rimini e la Riviera romagnola e per gli Emiliano-Romagnoli che vogliono raggiungere Londra, ma offre anche la possibilità di sviluppare il traffico business e, grazie alle ottime coincidenze nell’hub inglese, il ventaglio delle destinazioni a lungo raggio raggiungibili, a cominciare da New York, Boston, Chicago, il Canada e moltissimi altri collegamenti in tutto il mondo. In linea con il nostro concetto “Working together” lanciato al TTG 2023 – conclude Corbucci –per crescere ancora di più e su altri mercati, bisogna ora che tutti gli attori del territorio, oltre alla Regione e al Comune di Rimini, si attivino in maniera concreta per collaborare con l’Aeroporto per rafforzare ulteriormente la convinzione delle compagnie aeree ad investire sulla nostra destinazione».

«È una straordinaria notizia – le parole del sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad - che segue di poche ore quella del collegamento ferroviario con Germania e Austria. Per Rimini, per il territorio riminese è un eccezionale ‘ritorno al futuro’. Nel 2025, dopo tanto tempo, per molti mesi avremo collegamenti quotidiani e diversificati con il Regno Unito, a sua volta hub mondiale, e l’Europa centrale. I nostri mercati turistici di elezione delle origini che adesso ritornano attraverso speciali iniziative di collegamento. È una notizia fantastica e allo stesso un impegno: occorre infatti accelerare il già ottimo sforzo che con Regione e Apt Servizi si sta facendo con la promozione della nostra destinazione. Adesso i mezzi ci sono, treni e aerei. Tocca riempirli attraverso l’attrattività e la bellezza dei nostri luoghi».