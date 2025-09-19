Voli da Rimini a Chisinau: il “Fellini” aggiunge la Moldavia

Novità in arrivo all’aeroporto Federico Fellini di Rimini. Airiminum, la società di gestione, annuncia infatti il nuovo collegamento con la capitale della Moldavia Chisinau, servito dalla compagnia Sky Up Airlines. Si tratta di due voli settimanali, lunedì e sabato, e i biglietti sono già acquistabili. La rotta verrà inaugurata il 30 maggio prossimo fino al 17 ottobre. “Un’altra tessera si aggiunge al mosaico che l’aeroporto sta costruendo passo dopo passo- commenta l’assessore regionale al Turismo Roberta Frisoni- nell’ottica della creazione della solida rete di collegamenti con tutta Europa per la prossima stagione balneare”.

Dunque, prosegue, “un segnale incoraggiante verso la nostra internazionalizzazione, con un potenziale volume di circa 12.000 nuovi passeggeri” che saranno “veicolati” anche attraverso il tour operator Join Up, partner ufficiale della compagnia, che da anni collabora con Apt Emilia-Romagna. Si va alla ricerca, commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, di “mercati inediti, che si vanno a sostituire progressivamente a quelli in difficoltà per motivi diversi avendo alla fine un saldo” Oltre al nuovo collegamento, osserva l’amministratore delegato Leonardo Corbucci, “accogliamo con particolare soddisfazione” il ritorno dopo cinque anni di una compagnia aerea che “ha scelto il nostro aeroporto come prima destinazione per il rilancio del mercato italiano. Un segnale importante che contribuisce anche a rafforzare il prodotto leisure incoming, dal momento che il volo sarà operato in collaborazione con primari tour operator internazionali”.