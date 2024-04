Voli da Bucarest a Rimini: l’aeroporto apre al 4° mercato turistico europeo della Riviera

All’aeroporto di Rimini nella sezione voli, oltre all’operativo in programma per la prossima stagione “Summer” (31 marzo - 27 ottobre) annunciato qualche giorno fa, da inizio giugno a fine settembre (con una frequenza settimanale), si aggiunge anche il nuovo volo charter per Bucarest della compagnia aerea rumena Bees Airlines in collaborazione con Tez Tour, tour operator leader a livello internazionale e storico partner dell’aeroporto; la nuova rotta si aggiunge agli altri voli da Riga, Vilnius e Sofia che saranno operativi nel 2024 dallo stesso tour operator. La Romania, in particolare, nel 2023, relativamente alla Provincia di Rimini, si è classificata come 4° mercato turistico in Unione Europea con circa 35 mila arrivi e 160 mila presenze (dati: Istat – regione EmiliaRomagna), preceduto solo da Germania, Francia e Polonia e, in assoluto, il 5° mercato turistico estero considerando anche la Svizzera.