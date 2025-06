“Voglio portarvi in e-Surf alla scoperta di Rimini”

Il resto lo fa l’uomo e la sua voglia d’avventura. Come quella che ha spinto Ferdinando Iacuaniello, giornalista e infermiere trapiantato a Rimini, ad ideare e-Surf, primo centro della Riviera specializzato in e-Foil elettrico: la tavola da surf munita di aliscafo (foil) che si libra sul mare sollevandosi grazie ad una pinna a motore. Come i video, diventati subito virali sui social, evidenziano. «Il video sotto il ponte di Tiberio – confessa Iacuaniello - voleva essere una dimostrazione, uno spot promozionale che mostrasse quanto può essere suggestiva l’esperienza e-Foil. Sapevamo bene che si trattava di una zona vincolata ed è giusto avere rispetto per i luoghi storici come il ponte di Tiberio». E chissà cosa avranno pensato i sudditi degli imperatori Augusto, quando il ponte fu iniziato, e Tiberio, quando l’opera fu terminata... Se qualcuno, volando, addirittura, a pelo d’acqua, potesse, un giorno, attraversare quelle strette e massicce arcate. Come l’e-Foil permette di fare.