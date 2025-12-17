Vodafone, Fastweb e ho. Mobile down oggi. Problemi alle linee telefoniche: ecco il motivo (ormai risolto)

Oggi, 17 dicembre 2025, sono segnalati problemi diffusi sulla rete Vodafone, Fastweb e relativi operatori virtuali (ho. Mobile, CoopVoce, PosteMobile), a causa di guasti a due centrali Fibercop a Rimini e Forlì. Vodafone in down, e non solo. Una serie di disagi che hanno toccato il culmine nella tarda mattinata, poi la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Quella di oggi è stata una mattinata decisamente complicata per quanto riguarda le telecomunicazioni italiane. I disagi sono iniziati verso le 10.30, quando migliaia di utenti hanno iniziato a segnalare unna serie disservizi alle reti Vodafone, Fastweb, Coopvoce e ho. Mobile, con problemi diffusi sia sulla rete fissa sia su quella mobile. L’assenza totale di connessione internet, il mancato accesso al web e l’isolamento delle linee telefoniche sono stati i disagi più segnalati, con un picco evidente sulle piattaforme di monitoraggio come Downdetector e un’ondata di proteste sui social network.

In una nota Vodafone ha confermato che “è in corso un disservizio temporaneo causato da due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì con disagi per i clienti di rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Ci scusiamo con i clienti coinvolti e provvederemo ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori”.