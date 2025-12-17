Vodafone, Fastweb e ho. Mobile down oggi. Problemi alle linee telefoniche: ecco il motivo (ormai risolto)

Appare ormai rientrato il problema alle linee telefoniche che ha caratterizzato l’Italia per buona parte della giornata di oggi, 17 dicembre 2025.

Problemi diffusi sulla rete

Oggi, 17 dicembre 2025, sono segnalati problemi diffusi sulla rete Vodafone, Fastweb e relativi operatori virtuali (ho. Mobile, CoopVoce, PosteMobile), a causa di guasti a due centrali Fibercop a Rimini e Forlì. Vodafone in down, e non solo. Una serie di disagi che hanno toccato il culmine nella tarda mattinata, poi la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Quella di oggi è stata una mattinata decisamente complicata per quanto riguarda le telecomunicazioni italiane. I disagi sono iniziati verso le 10.30, quando migliaia di utenti hanno iniziato a segnalare unna serie disservizi alle reti Vodafone, Fastweb, Coopvoce e ho. Mobile, con problemi diffusi sia sulla rete fissa sia su quella mobile. L’assenza totale di connessione internet, il mancato accesso al web e l’isolamento delle linee telefoniche sono stati i disagi più segnalati, con un picco evidente sulle piattaforme di monitoraggio come Downdetector e un’ondata di proteste sui social network.

In una nota Vodafone ha confermato che “è in corso un disservizio temporaneo causato da due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì con disagi per i clienti di rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Ci scusiamo con i clienti coinvolti e provvederemo ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori”.

Problemi in buona parte dell’Italia

La mappa delle segnalazioni pubblicata da Downdetector mostra una distribuzione dei problemi lungo gran parte della Penisola, con picchi nelle principali città italiane: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Perugia. Tuttavia, gli stessi operatori invitano alla cautela nell’interpretazione dei dati: gli strumenti di monitoraggio, infatti, possono aggregare segnalazioni anche non direttamente correlate al guasto principale.

Il quadro più coerente emerge dall’analisi incrociata delle segnalazioni social e delle comunicazioni ufficiali: l’Emilia-Romagna, in particolare l’area tra Rimini e Forlì, risulta il vero epicentro del disservizio, con effetti a cascata su altre zone del Centro-Nord.

